Nordjylland går ned i risikoniveau efter få britiske tilfælde

Som den eneste region går Nordjylland et risikoniveau ned efter lav smitte og få tilfælde af britisk variant.

Risikoniveauet i Region Nordjylland er på grund af færre tilfælde af den britiske coronavariant end resten af landet sat ned fra fem til fire i myndighedernes varslingssystem for coronavirus.

Det fremgår af en vurdering for uge 7, som er dateret onsdag denne uge. Den bygger på data for uge 6.

Generelt vurderes epidemikurven i landet at være aftagende med færre indlagte og nyindlagte.

Men udbredelsen af den britiske variant kan resultere i stigende smittetal senere, lyder det.

Derfor fastholdes risikovurderingen på fem i resten af landet.

- Epidemien er aktuelt på et lavpunkt, men i takt med den stigende smittespredning med B117 (den britiske variant, red.), der nu antages at være det dominerende virus i Danmark, forventes det fremadrettet at se stigende smittetal drevet af det højere kontakttal for B117 på trods af de nuværende restriktioner, står der i vurderingen.

I uge 5 blev andelen af smittede, som havde den britiske variant, opgjort til 31 procent. Det er i den foreløbige opgørelse for uge 6 steget til 47,5 procent.

Men der er stor regional forskel, og netop i Nordjylland havde kun 13 procent af de sekventerede tilfælde den britiske variant.

- Risikoniveauet i Region Nordjylland nedjusteres til niveau fire på grund af en lav forekomst af B117 i denne region sammen med lavt smittetryk, står der i risikovurderingen.

Kontakttallet for den britisk variant vurderes til at være 1,25 på landsplan.

Generelt for coronavirus vurderes det til at være 0,9 i uge 6.

Varslingssystemet giver risikovurderinger fra et til fem. Det udarbejdes af Indsatsgruppen for covid-19 Håndtering.

Gruppen består af repræsentanter fra blandt andet Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet.

Den britiske variant blev første gang påvist i september sidste år i England.

Der er bred enighed om, at varianten er mere smitsom end øvrige typer af coronavirus. Den øgede smitsomhed er vurderet til at være mellem 35 og 75 procent.

Analyser har indikeret, at B117 ikke har medført alvorligere sygdom. Foreløbige resultater fra nyere studier tyder dog på, at der kan være øget dødelighed ved infektion med varianten.

/ritzau/