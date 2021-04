Nordjysk affaldsselskab vil brænde mink: Nogen skal jo gøre det

Det vil ifølge affaldsformand ikke give lugtgener, når nordjysk forbrændingsanlæg fylder ovn med døde mink.

Til maj skal fire millioner døde mink graves op fra militærområder ved Holstebro og Karup.

Minkene, der blev aflivet i november sidste år, menes ikke længere at udgøre en smitterisiko.

Et af de kommunale affaldsselskaber, der står klar til at åbne ovnene for de døde dyr, er Reno-Nord i Aalborg.

- Det er da en opgave, vi helst havde været foruden. Men fordi der nu engang er truffet de beslutninger, der er, så må vi forholde os til den virkelighed.

- Nogen skal jo gøre det, og i og med at vi har kapacitet til det, kan vi lige så godt byde ind, siger affaldsselskabets bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm.

Opgaven med at grave dyrene op og afbrænde dem er sendt i udbud.

Ifølge Dansk Affaldsforening har 13 anlæg landet over vist interesse for at byde på opgaven.

Et af dem er det nordjyske selskab, der ifølge bestyrelsesformanden formentlig kan modtage 60 ton døde dyr om dagen i form af to vognlæs.

- Vi har besluttet det sådan, at de lastbiler, der skal komme til Aalborg med minkene, skal komme uden for vores normale åbningstid.

- Så kommer de direkte ind og læsser minkene i vores silo, hvor de bliver blandet med andet affald, siger Kristoffer Hjort Storm.

Mens chaufføren muligvis skal holde sig for næsen, når de døde dyr læsses af, vil det ifølge bestyrelsesformanden ikke give anledning til lugtgener for borgerne.

- Minkene bliver brændt ved høje temperaturer, og vi har mange procedurer for rensning af røgen. Der vil ikke være lugtgener fra røgen. Det er vi helt overbeviste om, siger Kristoffer Hjort Storm.

Det nordjyske affaldsselskab afbrændte også en mindre mængde døde mink tilbage i november, da beslutningen om aflivning af alle mink var truffet.

Derfor har man også erfaring med, hvordan det skal gøres.

En prøveafbrænding af minkene ventes at finde sted i midten af maj. Hvis alt går efter planen, vil afbrændingen af minkene finde sted løbende fra slutningen af maj og til juli.

