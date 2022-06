Nordjysk byrådsmedlem og folketingskandidat melder sig ud af DF

Liselotte Lynge, der er byrådsmedlem i Vesthimmerland Kommune og folketingskandidat for Dansk Folkeparti, har tirsdag meldt sig ud af partiet.

Det oplyser hun til TV 2 Nord.

- Det har været en svær beslutning, for jeg er DF’er helt ind i hjertet og har været medlem siden 2013, siger hun til mediet.

Liselotte Lynge har meldt sig ud på grund af for meget snak om personfnidder og for lidt snak om politik, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed trækker hun sig også som partiets folketingskandidat i Aalborg Nord-kredsen og som formand for lokalafdelingen i Vesthimmerland.

Hun fortsætter i stedet i byrådet som løsgænger, hvor hun indtil tirsdag var det eneste byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Trods udmeldingen har hun ikke noget at sætte på formand Morten Messerschmidt.

- Jeg støttede Morten som ny formand, og han har sat gang i rigtig meget. Så det er ikke på grund af ham, jeg går, siger Liselotte Lynge til TV 2 Nord.

Tidligere tirsdag måtte Dansk Folkeparti også vinke farvel til fire andre medlemmer.

I Thisted meldte lokalformand Nina Røntved Krog og tre andre bestyrelsesmedlemmer sig ud af partiet.

Årsagen var, at de mente, at der mangler respekt fra ledelsen til de enkelte medlemmer i Dansk Folkeparti, skrev Politiken.

Nina Røntved Krog uddybede over for Ritzau, at arbejdsklimaet var så dårligt, at hun i flere måneder har haft svært ved at sove.

- Det her interne splid bliver bare ved og ved og ved. Det er personangreb på blandt andet Facebook. Det er både mod Kristian Thulesen Dahl og mod dem, som ikke ville støtte Morten (Messerschmidt, red.) som formandskandidat, sagde hun.

- Man bliver haglet ned.

- Til sidst gik det mig så meget på, at jeg ikke sov om natten og har ikke gjort det i flere måneder. Så skal man begynde at tage det alvorligt, sagde Nina Røntved Krog tidligere tirsdag.

I sidste uge meldte også det meste af bestyrelsen i Dansk Folkepartis afdeling i Rebild sig ud af partiet.

/ritzau/