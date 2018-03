Nordjysk fagbevægelse afviser S-formand som 1. maj-taler

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal ikke tale 1. maj i Aalborg, mener afdelinger af HK og 3F

Fagbevægelsen vil ikke høre Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tale 1. maj i Aalborg. Det siger formand for HK Nordjylland Mette Lyndgaard Petersen, til TV2 Nord.

Mette Frederiksen har oplyst, at hun flytter fra Ballerup-kredsen og opstiller til Folketinget i Aalborg Øst-kredsen, hvor hun kommer fra.

"Når Mette Frederiksen ikke vil tage afstand fra et regeringsindgreb i den konflikt, der lurer i disse dage, og dermed vælger side med arbejdsgiverne, så vil det være et helt forkert signal at sende, at hun skulle stå og tale til arbejdernes internationale kampdag," siger Mette Lyndgaard Petersen til TV2 Nord.

Hun henviser til forhandlingerne om de offentlige overenskomster, som er brudt sammen, og hvor der er varslet strejke og lockout.

Mette Lyndgaard Petersen mødes onsdag morgen med LO Nordjylland. 1. maj arrangementet har været sendt til høring hos de andre organisationer.

"Vi har varslet, at vi i konflikten står skulder ved skulder ved lærerne, og så er der ingen grund til, at Mette Frederiksen får taletid 1. maj, hvis vi er i en konflikt."

"Nu får vi se, hvad de andre organisationer melder ind, men det er holdningen i HK Nordjylland," siger Mette Lyndgaard Petersen.

Allan Busk, som er formand 3F Aalborg, er enig.

"Mette skal ikke tale 1. maj. Vi er med 99 procents sikkerhed i konflikt 1. maj, og Mette Frederiksen har ikke taget afstand fra lockouten eller garanteret, at Socialdemokratiet ikke vil støtte et regeringsindgreb mod vores medlemmer," siger Allan Busk til Jyllands-Posten.

"Så er det klart, at vi ikke kan have hende som taler."

/ritzau/