Nordjysk rådmand bliver spidskandidat til EU-valg for Støjberg

Danmarksdemokraterne har valgt Kristoffer Hjort Storm (DD) som partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet, når der skal være valg næste år.

Det skriver TV 2 Nord og Nordjyske.

Kristoffer Hjort Storm er rådmand i Aalborg Kommune for Senior og Omsorg og medlem af regionsrådet i Nordjylland.

- Det har været en drøm, siden jeg var et stort barn, at komme til at arbejde med international politik, så da den her mulighed bød sig, var jeg ikke lang tid om at sige ja, siger han til TV 2 Nord.

Til samme medie beskriver Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, ham som en drømmekandidat.

Inger Støjberg siger til Nordjyske, at der er grunde til at blive i EU, såsom frihandel og flygtningeområdet. Men der er også dele, som hun og partiet er skeptiske over.

For eksempel at Danmark ikke selv kan oprette permanent grænsekontrol.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi ikke selv kan bestemme det. Nu har vi så en regering, der har taget et skridt videre, og nu fjerner grænsekontrollen helt mod Sverige, og reelt set har vi jo heller ikke kontrol til Tyskland længere, siger hun til mediet.

Kristoffer Hjort Storm var i 12 år medlem af Dansk Folkeparti, men han forlod partiet i juni 2022.

Han begrundede det med, at der var intern uro i partiet, og at han ikke følte sig inddraget af ledelsen.

I marts i år blev han det 20. byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne.

Kristoffer Hjort Storm siger til TV 2 Nord, at han må sige farvel til sine roller i Aalborg Kommune og Region Nordjylland, hvis han får et mandat i Europa-Parlamentet.

Danmarksdemokraterne blev stiftet sidste år, og det er første gang, at partiet har mulighed for at stille op til et europaparlamentsvalg.

Partiet, som er stiftet af Inger Støjberg, blev det femtestørste parti i Folketinget, da der var folketingsvalg i november.

Der er europaparlamentsvalg i starten af juni næste år.

