Nordjysk sogn ramt af nedlukning - foreninger må holde lukket

Det lille sogn Skelund i Mariagerfjord Kommune har overskredet myndighedernes smittegrænse og bliver ramt af automatisk nedlukning fra mandag.

Nedlukningen rammer en række sportsklubber og foreninger, oplyser Mariagerfjord Kommune på sin hjemmeside. Det gælder blandt andet en tennisklub og badmintonklub.

Hos kommunen siger Flemming Bækby Nielsen, der er chef for sundhedsberedskabet, at nedlukningen er et tegn på, at corona ikke er overstået.

- Vi må desværre lukke kultur- og foreningsaktiviteterne midlertidigt ned for at inddæmme smitten, da alle smittetallene ligger over de grænser, som sundhedsmyndighederne har fastsat.

- Det er naturligvis ærgerligt for alle, da det lokale kultur- og foreningsliv netop var kommet op i omdrejninger her efter sommerferien, siger han i en pressemeddelelse.

Der bor 1066 indbyggere i Skelund Sogn. Dagpleje, vuggestuer og børnehaver har fortsat åbent, men forældre opfordres til at holde deres børn hjemme, hvis det er muligt.

Et sogn bliver ramt af nedlukning, hvis det på en uge har en incidens - smittede per 100.000 indbyggere - over 1000, flere end 20 smittede og en positivprocent på over tre.

Her har Skelund den seneste uge haft en incidens på 2062, 22 smittetilfælde og en positivprocent på 9,6. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Ud over Skelund Sogn er Astrup Sogn tæt på Aarhus også ramt af nedlukning.

Det har dog ikke fået den store praktiske betydning, da der ikke er skoler eller fritids- og kulturtilbud i sognet, oplyste Aarhus Kommune lørdag til TV 2.

Også i Astrup bliver forældre opfordret til at lade deres børn, der går i daginstitution, blive hjemme, hvis det er muligt.

