Nordjysk spækhugger fundet i live nord for Göteborg

Den nordjyske spækhugger, der sidste år var strandet i næsten en måned i Limfjorden, er blevet set i live nord for Göteborg i Sverige.

Det skriver TV 2 Nord.

- Det er helt vildt, at den stadig lever. Faktisk en sensation.

- En ting er, at den forsvandt fra Hals, og at den har overlevet. Men den lå i en måned, hvor vi troede, at den ikke ville overleve, og den havde alverdens sygdomstegn, siger Lars Mikkelsen til TV 2 Nord.

Lars Mikkelsen er naturfotograf og en del af organisationen Delfiner i Danmark – Beredskabet for havpattedyr.

Spækhuggeren blev faktisk set i svensk farvand allerede i efteråret 2022.

Her var det dog ikke muligt at dokumentere, at der var tale om den samme spækhugger, som havde været strandet i Limfjorden.

Men det kan man nu, siger Lars Mikkelsen.

Spækhuggeren lå i fire uger stille i Limfjorden fra april til maj sidste år. Da den første gang blev observeret på lavt vand ved Hals, blev dyret trukket fri.

Herefter lå den dog helt stille.

Flere eksperter vurderede derfor, at spækhuggeren havde lagt sig til at dø. Der var ifølge vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen ikke tegn på, at den havde indtaget føde og kun en smule væske, sagde han i maj 2022.

Da spækhuggeren pludselig var svømmet væk, var både Ivar Høst og mange andre fagfolk meget overraskede. Ivar Høst sagde i den forbindelse, at han havde "mistet håbet" for, at den ville svømme væk af sig selv.

Men det skete altså alligevel. Mod alle odds, lod han forstå.

Eksperter pegede på, at spækhuggeren kunne have været ramt af forbigående sygdom eller have været i en psykisk krise, som den skulle bearbejde.

Spækhuggeren tilhører delfinfamilien. Ryggen og siderne på dyret er sort, mens der er aftegninger på siderne, som er hvide.

Spækhuggeren er et af havets største rovdyr og findes i alle verdens have. Den finder regelmæssigt vej til dansk farvand - jævnligt i det nordlige Skagerrak og Nordsøen ifølge Naturhistorisk Museum.

