Nordjyske borgmestre vil have lov at rejse til Aalborg

Selv om nordjyderne fra på mandag kan rejse mellem kommunerne er borgmestre skuffede over lempelsen.

Fra på mandag kan borgerne i de syv nedlukkede nordjyske kommuner igen bevæge sig frit mellem kommunerne, men de må ikke rejse til resten af landet.

Borgmester i Brønderslev Kommune Mikael Klitgaard (V) glæder sig over lempelsen, men er ikke tilfreds med det område, som Nordjyderne må rejse i.

- Det er meget omkostningstomt, at vi ikke kan åbne vores arbejdsområde til hele Aalborg.

- Man skal huske, at vi pendler rigtig meget til Aalborg-området, fordi det er centrum heroppe.

- Vi er skuffede over, at vi ikke får hele det nordjyske arbejdsmarked åbnet. Det havde vi troet og håbet på, siger Mikael Klitgaard.

Også borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit Hansen (S) havde håbet, at beboere i kommunen måtte krydse mere end seks kommunegrænser.

- Vi ville rigtig gerne have fået lov til at kunne bevæge os ind og ud af kommunegrænserne i hele landet. Vi er afhængige af at hænge sammen med resten af Danmark, siger hun.

Birgit Hansen er, ligesom sin kollega fra Brønderslev, ikke i tvivl om, hvad det næste mål for kommunen er.

- At vi kan færdes ud og ind af kommunegrænserne og ikke kun de syv kommuner. Men til Aalborg, Aarhus, og hvor alle vores beboere ellers arbejder, siger hun.

Ud over at kunne rejse mellem de nordjyske kommuner igen, kan elever fra 5. til 8. klasse fra mandag atter tage i skole i Nordjylland.

Derudover genoptages den kollektive trafik inden for de syv kommuner. Kollektiv trafik ud af de syv kommuner er dog fortsat sat i bero.

Regeringen har lempet restriktionerne, der oprindeligt først skulle ophæves 3. december, efter at coronasituationen i Nordjylland har udviklet sig positivt den seneste uge.

Blandt andet er der ikke fundet tilfælde af smitte med cluster 5-varianten af corona i mennesker i Nordjylland siden september.

Derudover er der nu kun 72 ud af 100.000 personer, der er smittede i de syv nordjyske kommuner. For en uge siden var det 115 ud af 100.000.

/ritzau/