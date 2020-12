Nordjyske kommuner bekymrede - nu er de corona-dukse

Fem af syv nordjyske kommuner, hvor der blev indført lokale tiltag, er nu dem med lavest coronasmitte.

En kraftig opfordring til hjemmearbejde og lukkede kommunegrænser har været med til at få coronasmitten ned i flere nordjyske kommuner.

I starten af november blev der i syv kommuner indført lokale coronatiltag efter fund af en særlig minkmutation af coronavirusset. Nu indtager fem af kommunerne pladserne i bunden af den daglige opgørelse over smittetal.

- Hvis formålet var at få smitten ned, så er det lykkedes. Hvorvidt det var nødvendigt, kan man så diskutere.

- De var jo egentligt motiveret af, at der var nogle minkvarianter, som man ønskede ikke skulle sprede sig, siger Søren Riis Paludan.

Han er professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

Det var særligt varianten cluster 5, som frygtedes at kunne udgøre en fare for fremtidige vacciner mod covid-19. Der er dog ikke fundet tilfælde af mutationen siden 15. september.

De syv dage op til de særlige restriktioner 6. november havde alle de syv kommuner flere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Niveauet har myndighederne tidligere defineret som en bekymringsgrænse for smitte.

Incidenstallet var mellem 55,9 og 132,7 per 100.000 indbyggere før den delvise nedlukning. Nu er både Læsø, Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Thisted og Brønderslev under 20 tilfælde per 100.000 indbyggere.

For Læsø gælder dog, at kommunen er gået fra et enkelt til nul coronatilfælde over opgørelsens syv dage. Kommunens størrelse betyder, at der kun skal få smittede til at ændre incidenstallet markant.

De lokale tiltag talte blandt andet en opfordring til ikke at krydse kommunegrænsen, en kraftig opfordring til at hjemsende ansatte, ligesom restaurationslivet blev lukket.

Søren Riis Paludan tror, at særligt hjemmearbejdet og den reducerede mobilitet har reduceret smitten.

- Generelt i Danmark har vi rigtig godt styr på pandemien. Men der kan være noget i kommuner omkring København. Her kan man godt lade sig inspirere af enkelte af de ting, der er gjort i Nordjylland, vurderer professoren.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har tirsdag oplyst, at der kommer særlige restriktioner for en række kommuner i hovedstadsområdet.

I den sidste af de syv nordjyske kommuner, Vesthimmerland, er der kun sket et beskedent fald i smitten siden tiltagene. Her er incidenstallet faldet til 103,7 fra 114,7 smittede per 100.000 indbyggere.

Restriktionerne er gradvist blevet ophævet, og tirsdag er de sidste lokale tiltag hævet. De landsdækkende restriktioner og anbefalinger gælder stadig.

/ritzau/