Rasmus Nordqvist vil være Alternativets leder

Rasmus Nordqvist er klar til at afløse Uffe Elbæk som politisk leder, når Elbæk træder tilbage 1. februar.

Politisk ordfører for Alternativet Rasmus Nordqvist går efter at blive valgt som politisk leder for partiet, når Uffe Elbæk 1. februar næste år går af på posten.

Det oplyser Rasmus Nordqvist på Twitter og over for flere medier, heriblandt Ritzau.

- Jeg vil gerne være med til at føre Alternativet videre. Vi har brug for en stærk, grøn stemme i dansk politik. Der tør pege på de forandringer, der skal til, hvis vi skal løse klimakrisen.

- Det mener jeg, jeg kan være den rigtige til at stå i spidsen for. Vi har brug for at være stærkt repræsenteret i Folketinget og så har jeg været med siden starten. Så jeg har en god fornemmelse for os som bevægelse og som parti, siger han.

Han afviser, at det kan blive aktuelt, at han selv som politisk leder vil gøre sig til statsministerkandidat ved et valg, sådan som partiet gjorde med Uffe Elbæk op til folketingsvalget 5. juni.

- Næste valg bliver noget andet, og der synes jeg, vi skal finde de gode alliancer, der er at finde. Men det var nødvendigt at stille os, hvor vi gjorde, siger Rasmus Nordqvist og fortsætter:

- Vi står et godt sted nu og har et tillidsfuldt forhold til Regeringen og dens støttepartier.

- Men vi skal hele tiden vurdere, hvordan vi gør det bedst. Vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med regeringen, og det vigtigste er at få skabt resultater, siger Rasmus Nordqvist.

Alt andet lige vil det blive et andet Alternativet, hvis Rasmus Nordqvist bliver valgt, siger han:

- Jeg er en anden person end Uffe og vil være leder, som jeg er det. Så jeg håber da, vi kommer til at se forandringer.

- Jeg skal ikke beskrive, hvordan jeg er anderledes end Uffe. Man skal ikke kende os meget for at vide, at vi er to forskellige personer.

Rasmus Nordqvist var ellers på nippet til at forlade Folketinget op til valget i juni. Han stillede op til Europa-Parlamentet og sagde, at kom han ind der, så ville han trække sig fra Folketinget. Det blev dog ikke relevant.

Alternativet blev dannet i 2013, og ved folketingsvalget i 2015 fik partiet ni mandater. Ved det seneste folketingsvalg 5. juni gik partiet dog markant tilbage til fem mandater.

Rasmus Nordqvist har foreløbig fået støtte fra Sikandar Siddique, der også er medlem af folketingsgruppen.

Torsten Gejl, der også er medlem af Folketinget for partiet, har sagt, at han vil bruge sin juleferie til at tænke over, om han vil stille op som politisk leder.

Der ud over har regionsmedlem i Region Midtjylland Rasmus Foged meldt sit kandidatur ligesom Mette Rahbek, folketingskandidat på Fyn, har gjort det.

1. februar skal Alternativets medlemmer vælge den nye politiske leder på et ekstraordinært landsmøde.

