Nordsø-aftale kan betyde flere højspændingsledninger

Regeringslederne fra Danmark, Tyskland, Holland og Belgien underskrev onsdag en aftale om at øge produktionen af energi fra havvindmøller i Nordsøen.

Hvis den grønne strøm skal fra havvindmølleparkerne og ud til elbilen og varmepumpen, kan det betyde, at vi kan se frem til flere højspændingsledninger i landskabet.

Det skyldes at den øgede produktion af el, sætter højere krav til kapaciteten i elnettet.

- Jeg er ikke i tvivl om, hvis vi skal have den grønne omstilling, så vil vi få flere højspændingsledninger. Det er næsten uundgåeligt, som jeg ser det, siger Jacob Østergaard, der er professor hos Institut for Vind og Energisystemer hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Målet er at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050. Det vil kunne forsyne op til 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

Mange af de gamle højspændingsledninger er blevet lagt i kabler under jorden med tiden. Men der er tekniske udfordringer ved at gøre det over længere strækninger, forklarer Jacob Østergaard.

- Med konventionel teknologi kan man kun gøre det ved kortere strækninger, for eksempel i byområder, hvor man ikke ønsker højspændingsledninger.

Det er ikke kun til lands, at infrastrukturen skal optimeres. I dag går der et kabel fra hver havvindmøllepark og ind til kysten.

Men med den nye aftale undersøger man muligheden for at lave flere energiøer, der skal forbinde de forskellige havvindmølleparker med hinanden og landene imellem. Og det er langt mere effektivt, når energien skal hentes langt ude på havet, forklarer Jacob Østergaard.

- Man kan bruge kabelkapacitet til at sende energi fra et land til et andet. Når det blæser i det ene land og ikke i det andet, kan man udnytte det og løse nogle af problemerne omkring balancen mellem produktion og forbrug, siger han.

/ritzau/