Norge har tidligere sendt kriminelle til andre lande

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og De Konservative har indgået en ny aftale, der blandt andet indebærer, at 300 udviste indsatte skal afsone i Kosovo.

Andre lande før Danmark har lavet lignende aftaler om at tage indsatte, der ikke var plads til.

I 2015 kom en sådan aftale i stand mellem Norge og Holland.

Norge manglede akut fængselspladser, og 1000 kriminelle ventede på at afsone en dom.

I Holland blev flere kriminelle idømt samfundstjeneste og fodlænker. Det betød, at antallet af indsatte faldt med 27 procent.

Der var derfor frie pladser i fængslerne, og dem lejede Norge 242 af. Ifølge norsk tv NRK kostede pladserne over 3000 norske kroner i døgnet.

Men i 2018 blev lejemålet og aftalen opsagt efter kraftig kritik. Blandt andre af Norges civilombudsmand, der udtalte, at ordningen var i strid med Norges forpligtelser over for menneskerettigheder.

Norske indsatte var nemlig ikke sikret godt nok mod tortur og nedværdigende behandling, lød det ifølge NRK.

Og den kritik har også allerede lydt i Danmark, efter at aftalen blev indgået onsdag aften.

Aftalen kan skabe problemer i forhold til internationale konventioner, siger professor i kriminologi ved SDU, Linda Kjær Minke.

Blandt andet taler de fængselsansatte ikke de indsattes sprog, og resocialisering og uddannelse derfor kan være meget vanskelig.

Desuden er der retten til besøg af pårørende og advokater, hvor afstanden kan blive meget lang.

- Det kan kollidere med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der giver ret til familieliv - og i særdeleshed i forhold til børnenes perspektiv, siger Linda Kjær Minke.

Retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, forventer, at der vil komme sager.

- Jeg er sikker på, at nogle af de udenlandske kriminelle får så meget medlidenhed med sig selv og får nogle emsige advokater til at rejse sager.

- Men jeg mener, at de godt kan pakke sammen, siger Skaarup.

Den egentlige aftale med Kosovo er ikke endeligt bekræftet. Der har været forhandlinger om lejemålet det seneste år.

Torsdag skriver Udenrigsministeriet, at man vil øge sit engagement i Kosovo. Med det øgede engagement kommer der ifølge en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet 45 millioner kroner i bistand.

