Norge leverer allerede maksimal mængde gas

Der bliver allerede givet fuld gas på den norske levering af gas til Europa. Derfor kan der ikke umiddelbart leveres mere.

Det siger den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, onsdag på et kort pressemøde i Danmark med statsminister Mette Frederiksen (S).

Mere gas fra Norge er ellers kommet på dagsorden, fordi EU-landene ønsker at udfase gas fra Rusland, der har invaderet Ukraine.

- Norge står ved sine forpligtigelser om at levere gas til Europa. Vi leverer maksimum af det, vi kan. Vi skal være større på vedvarende energi og producere mere vedvarende energi med vind fra hav og land og kraft fra sol, siger Jonas Gahr Støre.

Artiklen fortsætter under annoncen

EU-Kommissionen fremlagde tirsdag et udspil, som skal gøre EU uafhængigt af fossil energi fra Rusland inden 2030.

Den første del af planen går ud på at reducere EU-landenes afhængighed af russisk gas i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Rusland leverer i dag omkring 40 procent af EU-landenes gas.

Danmark foretrækker norsk gas.

- Jeg vil langt hellere have energi fra Norge end fra Rusland. Hvis jeg forstår korrekt, har de spændt hanerne, så meget som de kan gøre på den norske gas.

- Vi har et meget, meget stærkt ønske om at komme ud af den russiske gas så hurtigt som muligt. Hele forsyningssikkerheden i Europa, mener vi, er i høj grad et dansk-norsk ansvar.

- I dag har vi talt om, at vi har behov for mere vedvarende energi, og der er I dygtige i Norge, siger Mette Frederiksen.

Senere på året kan der skrues mere op fra de norske haner, når man igen får gang i flydende gas kaldet LNG til det øvrige Europa fra Finnmark.

- Det kommer i gang igen, når vi nærmer os sommeren. Derefter kommer der mere gas, siger Støre.

Danmark har ikke anlæg til at modtage LNG på nuværende tidspunkt.

Gasledningen Baltic Pipe står til først at blive færdig ved årets udgang, men allerede fra oktober vil den kunne transportere gas fra Norge til Danmark. Den forbinder Norge, Danmark og Polen.

Polen har kontrakt på 80 procent af gassen, så der er ledig plads. Det skal sælges til højestbydende.

Støre uddyber desuden, at der i slutningen af maj skal holdes et nordisk møde mellem stats- og regeringschefer om et skærpet samarbejde på forsvarspolitikken.

/ritzau/