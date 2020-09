Norges karantænekrav for alle danskere træder i kraft

Danskere, der ønsker at rejse ind i Norge, skal i ti dages karantæne, efter at nyt krav står ved magt.

Fra midnat natten til lørdag er Norges krav om karantæne for rejsende fra Region Sjælland og Region Nordjylland trådt i kraft.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Rejsende fra hele Danmark skal dermed i ti dages karantæne ved ankomsten til Norge. Det samme gælder rejsende fra Færøerne.

Det gælder dog ikke Grønland, skriver det danske udenrigsministerium.

Norge anbefalede i forvejen karantæne for indrejsende fra regionerne Syddanmark, Hovedstaden og Midtjylland.

Nu gælder samme krav for Sjælland og Nordjylland, og dermed er hele Danmark på listen over de såkaldte røde lande.

De danske myndigheder fraråder ikke rejser til Norge. Ifølge Udenrigsministeriet er det nemlig fortsat muligt at afholde ferie i landet, hvis man opholder sig på "et passende karantænested".

Ophold i telt, campingvogn eller i hytte på campingpladser, hvor man deler faciliteter med andre end dine nærmeste medrejsende, accepteres ikke af de norske myndigheder som et passende karantænested.

Tidligere i denne uge kom der en anbefaling fra Norges sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), om, at de to tilbageværende regioner også bør omfattes af karantænekravet.

Det er stigende smitte i Region Sjælland og Region Nordjylland, der ligger til grund for anbefalingen fra den norske sundhedsstyrelse.

Det skyldes, at regionerne har registreret flere end 40 smittede per 100.000 indbyggere over en uge, skrev FHI i en pressemeddelelse tirsdag.

/ritzau/