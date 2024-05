Norges statsminister frygter uligevægt i omtale af Ukraine og Gaza

Der blev talt indgående om Ukraines kamp og Nordens støtte, da seks statsledere mandag mødtes til topmøde i Stockholm.

Men blikket må ikke vendes væk fra situationen i Gaza.

Sådan lød det fra den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, der frygter en uligevægt i den vestlige opmærksomhed.

På pressemødet blev der talt om og spurgt meget til krigen i Ukraine, påpegede han, inden der kom et men.

- Vi bliver iagttaget af det globale syd. Er der dobbelte standarder i, hvordan vi kommenterer på Ukraine, og hvad der sker her?

- Det er ikke et nemt spørgsmål, men vi skal være opmærksomme på det. Derfor synes jeg, at et liv er et liv. Er dødt barn er dødt barn. Det skal vi være åbne og tydelige om, siger Jonas Gahr Støre.

På dagsordenen for topmødet mellem statsledere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Tyskland var landenes samarbejde om at forsvare Ukraine og Europa mod Rusland.

Det var også et bredt diskuteret tema på den efterfølgende pressekonference.

Men Jonas Gahr Støre påpeger, at verden og særligt det globale syd også iagttager, hvordan Norden og Vesten håndterer krigen i Gaza.

Den socialdemokratiske norske regering har siden efteråret været klar i budskabet om, at Israels svar på Hamas' terrorangreb er ude af "proportioner".

Tyskland har til gengæld markeret sig som en støtte af Israel.

Uenigheden blev eksemplificeret forleden, hvor FN stemte om en resolution, om hvorvidt Palæstina skal optages i FN.

Norge stemte ja, og Gahr Støre fremhævede det på pressemødet.

Tyskland afstod fra at stemme.

I den tyske offentlighed er det de seneste måneder blevet heftigt debatteret, om støtte til palæstinenserne kan udgøre antisemitisme.

Et spørgsmål har været, om Tysklands historik har påvirket muligheden for kritik af Israel.

Selv mener forbundskansler Olaf Scholz, at Tyskland balancerer fordømmelsen af Hamas og støtten til Israels ret til selvforsvar med et vågent blik på de humanitære forhold i Gaza

Han har blandt andet sagt til Israel, at der bør komme 500 lastbiler med nødhjælp ind i Gaza om dagen - hver dag.

- Vi siger meget klart, at der ikke skal være angreb mod Rafah, for der bor mange mennesker, og vi har ingen idé om, hvordan det kan ske uden for mange civile ofre, siger han på pressemødet i Stockholm.

Olaf Scholz udtrykker behov for, at begge sider af Tysklands position beskrives.

Og at han øjner håb for, at både regionen og hele verdenssamfundet snart kan enes om arbejdet for fred og en tostatsløsning

