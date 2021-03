Norsk lægemiddelagentur kritiserer AstraZeneca-udtalelse

AstraZeneca har intet grundlag for at hævde, at vaccinen ikke er skyld i blodpropper, siger Legemiddelverket.

Det norske lægemiddelagentur, Legemiddelverket, kritiserer AstraZenecas seneste udtalelse om, at vaccinen er beviseligt sikker at bruge.

I den seneste uge har flere personer fået blodpropper, efter at de er blevet vaccineret med vaccinen. En dansk kvinde er død.

AstraZeneca afviser imidlertid, at det skulle være på grund af vaccinen.

- AstraZeneca har ikke grundlag for at hævde, at disse tilfælde ikke har noget med vaccinen at gøre, siger direktør i det norske Legemiddelverket Steiner Madsen til det norske nyhedsbureau NTB.

Lægemiddelstyrelsen i Danmark præciserede søndag aften, at den 60-årige danske kvinde, der døde af en blodprop efter at være blevet vaccineret, havde meget usædvanlige symptomer sammenlignet med, hvad man normalt ser ved blodpropper.

AstraZeneca vil søndag aften ikke kommentere de usædvanlige symptomer. Selskabet henviser til en pressemeddelelse, hvori det skriver, at antallet af blodpropper ikke har været højere for vaccinerede end den generelle befolkning.

/ritzau/