Notat afslører stor forskel på adgang til behandling med ny kræftmedicin

Alt efter hvor du bor i landet, kan der være stor forskel på, hvordan regionerne behandler alvorligt syge kræftpatienter.

90 procent af kræftpatienterne i Region Nordjylland har siden 2020 fået ja til deres ansøgning om at blive behandlet med ny kræftmedicin, der ikke er godkendt som standardbehandling.

Men det gælder kun 60 procent af de ansøgende kræftpatienter i Region Hovedstaden og 61 procent i Region Midtjylland.

Det viser et notat fra Danske Regioner ifølge Jyllands-Posten.

Patienterne skal via deres kræftlæge søge regionernes lægemiddelkomitéer om at få lov at blive behandlet med ny, dyr sygehusmedicin.

Det fremgår også af notatet, at andelen af kræftpatienter, der får afslag på at blive behandlet med nye lægemidler, er steget markant siden 2020 i fire af fem regioner, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge mediet blev over 80 procent af ansøgningerne om individuel ibrugtagning af ny kræftmedicin godkendt i 2020. Sidste år lå tallet på 66 procent i gennemsnit.

Udviklingen er beskæmmende, mener formanden for brystkræftforeningen, Anja Skjoldborg Hansen.

Ifølge formanden viser de store regionale forskelle, at hensynet til regionernes økonomi spiller en stor rolle.

- Det handler blandt andet om, at der i regionerne er forskellige økonomiske incitamenter til at sige ja eller nej. I nogle regioner lander en del af regningen for behandlingen nemlig hos den sygehusafdeling, som ansøger på patientens vegne, siger Anja Skjoldborg Hansen til Jyllands-Posten.

Flere gange har sundhedsminister Sophie Løhde (V) rettet kritik mod regionerne over, at de i flere tilfælde har givet afslag på behandling med kræftlægemidler.

Det er i strid med det såkaldte syvende princip for Medicinrådets virke.

Hvilket betyder, at patienter, som søger om at blive behandlet med lægemidler, der ikke er godkendt som standardbehandling, har ret til en individuel vurdering.

Danske Regioner oplyser i en skriftligt kommentar til Jyllands-Posten, at der netop er udarbejdet en ny vejledning for at sikre en mere ensartet praksis i regionerne.

Den omfatter også kriterier for vurdering af lægemidler, der endnu ikke har været vurderet af Medicinrådet.

