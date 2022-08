Notat om husleje: Kompensation til udlejere kan ikke udelukkes

Justitsministeriet skriver i et notat, at det ikke kan udelukkes, at regeringens forslag om et loft over stigninger i huslejen kan være ekspropriation - som kan føre til kompensation til udlejerne.

- På grundlag af de foreliggende oplysninger har det ikke helt kunne udelukkes, at nogle udlejere vil blive så atypisk hårdt ramt, at de vil kunne få medhold i en påstand om, at der foreligger et ekspropriativt indgreb, skriver ministeriet.

Af notatet fremgår det samtidig, at regeringens udspil om at sætte et loft på fire procent over huslejestigninger ikke i "almindelighed vil udgøre ekspropriation".

Det skyldes blandt andet, at der er indbygget to forbehold.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) har notatet med til de af Folketingets partier, som han onsdag eftermiddag forhandler med.

- Vi ønsker at lave et huslejeloft, fordi det er afgørende at passe på de danske lejere. De skal ikke gå fra hus og hjem på grund af inflationen. Jeg er optimistisk, i forhold til at vi kan få en aftale, siger han.

Der er ifølge ministeren stillet omkring 100 spørgsmål før dagens forhandlingsmøde, hvor der har været fokus på spørgsmålet om ekspropriation.

Forslaget vil få virkning for omkring 180.000 boliger. Derfor kan der "teoretisk" ifølge ministeren være konstruktioner, hvor der alligevel skal udbetales kompensation.

- Men vi er ikke vidende om nogen tilfælde. Og det er derfor, at der ikke er ekspropriationsproblemer i det forslag, som vi har lagt frem, siger Rabjerg Madsen.

Justitsministeriet skriver i notatet fra 23. juni, at det ikke er ualmindeligt, at der fremsættes lovforslag, hvor der kan være en overvejelse om ekspropriation for enkelte, som kan blive atypisk hårdt ramt.

Der henvises blandt andet til tidligere lovforslag på miljøområdet.

Indenrigs- og boligministeren har indbygget to forbehold i udspillet.

Hvis udlejer hæver lejen, så skal der gå mindst tre måneder, inden stigningen træder i kraft. Det svarer til et varsel for opsigelse. Dermed kan lejeren slippe ud, inden lejen bliver for høj.

Samtidig vil det være muligt for udlejere at hæve lejen over 4 procent, hvis udlejer kan dokumentere højere udgifter på grund af inflationen.

- Der er ret klare krav til, hvordan man skal dokumentere, at man har udgifter, der overstiger 4 procent, siger Christian Rabjerg Madsen.

Vurderes det, at der alligevel er tale om ekspropriation, så har ejeren ret til kompensation. Og så udbetales denne, forsikrer ministeren.

/ritzau/