Nu afgøres det om veganere har ret til særlig mad på sygehuset

Er ris, rodfrugter og icebergsalat et tilstrækkeligt nærende måltid, når man som veganer er indlagt på sygehuset?

Nej, mener Dansk Vegetarisk Forening, som har stævnet Region Hovedstaden i en sag, der ifølge foreningen handler om, at det er diskrimination, hvis man ikke kan få veganske måltider, når man er indlagt på sygehuset.

Retten i Hillerød afsiger torsdag dom i sagen, der ifølge Dansk Vegetarisk Forening er principiel.

Der bør være et tilbud om plantebaserede måltider i alle offentlige køkkener, mener foreningens generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis vi vinder, kan det få stor betydning, siger han.

Den konkrete sag tager udgangspunkt i en kvinde, der i 2020 var indlagt på Hvidovre Hospital, der hører under Region Hovedstaden, en dag i forbindelse med sin graviditet og senere tre dage i forbindelse med fødslen.

Kvinden er ansat i Dansk Vegetarisk Forening og lever vegansk. Det vil sige, at hun kun spiser plantebaseret mad og altså ikke hverken kød, fisk eller mejeriprodukter.

Men hun oplevede, at den kost, hun fik tilbudt, ikke var næringsrig nok.

Det veganske tilbud på hospitalet var egentlig tilbehør til andre måltider - eksempelvis ris og rodfrugter.

- Hospitalet var ikke i stand til at servere et reelt vegansk måltid. Men de havde samtidig 14 kødretter på menukortet.

- Så i denne sag tager vi udgangspunkt i menneskerettighedskonventionen, hvor veganere er beskyttet som minoritet. Det er der domme, der har fastlagt tidligere, siger generalsekretæren.

Region Hovedstaden har tidligere oplyst, at det er muligt at få et vegansk alternativ på alle regionens hospitaler.

Regionen har ikke ønsket at udtale sig, før dommen falder torsdag.

Tilbuddet til veganske patienter ser forskelligt ud på sygehusene i dag.

I Region Midtjylland er veganske måltider ikke en del af standardsortimentet på hospitalerne ud fra et ernæringshensyn, men patienter kan ønske at få plantebaseret kost, oplyser regionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Region Sjælland oplyser, at der tilbydes vegansk kost på alle sygehuse under indlæggelse.

I Region Syddanmark er der blandt andet særlige veganske retter hos Sygehus Sønderjylland.

Men i Region Nordjylland har man på Aalborg Universitetshospital afskaffet en vegansk menu i forbindelse med en sparerunde i december 2023.

Generalsekretæren afviser, at det er rimeligt ud fra eksempelvis et økonomisk perspektiv, at veganere spiser det mad, de kan, på hospitalet og så eventuelt supplerer med medbragt mad.

- Der er jo grænser for, hvor meget mad man kan tage med hjemmefra, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

- Desuden er det en fremragende ide at få udbredt plantebaseret mad i forhold til at forebygge sygdomme.

- Vegansk kost har et lavt indhold af mættet fedt, som giver en risiko for mange af de livsstilssygdomme, vi døjer med i Danmark, tilføjer han.

Dansk Vegetarisk Forening har krævet en godtgørelse til kvinden på 25.000 kroner.

I en anden sag har Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en familie fået medhold i, at en piges menneskerettigheder blev overtrådt, da hun ikke kunne få et vegansk måltid i sin børnehave i Jammerbugt Kommune.

/ritzau/