Nu banker MELD-sagen igen på hos DF-toppen

Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, mener i en gammel lydoptagelse at have fundet et nyt afgørende bevis i sin ankesag om snyd med EU-støtte. Det har han næppe, men lydstumpen kan igen gøre MELD-sagen til et stort problem for hele partiledelsen