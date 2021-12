Nu bliver det ikke mørkere: Velkommen til lyset

Tirsdag er det vintersolhverv. Dagen, hvor den nordlige halvkugle vender sig allermest væk fra solen.

Ifølge DMI betyder det, at dagen i Aalborg lige præcis vil slæbe sig op på 6 timer og 42 minutter, mens den i for eksempel København vil vare 7 timer og 1 minut. I begge tilfælde giver det ikke meget dagslys, men til gengæld kan vi glæde os over, at nu bliver det simpelthen ikke mørkere.

Helt præcist er det klokken 16.59 tirsdag, lavpunktet indtræffer, og herfra kan det kun gå fremad. Kort sagt: Lyset er på vej, siger planetfysiker ved Planetarium i København, Camilla Rasmussen.

”Faktisk bliver det fra da af lysere med over tre minutter i døgnet. Det er ret meget, så man vil faktisk forholdsvist hurtigt kunne mærke, at det er vendt,” siger hun.

På Aalborg Universitet glæder Kjeld Johnsen sig også over vendepunktet. Han forsker i lys og giver et svimlende eksempel på, hvor lidt lys danskerne får i øjeblikket.

”200 lux bliver det til, hvis vi er inden døre, som mange er nu. Det skal sammenlignes med de 90.000 lux, vi bliver udsat for, når vi er udenfor en sommerdag. Det er en kæmpe forskel, så det er klart, det kan mærkes. Seks-syv procent af befolkningen lider af vinterdepressioner, men der er langt langt flere, som også er påvirkede af de mørke dage,” siger han.

Lux er en måleenhed, som bruges til beregning af, hvor meget lys der rammer en overflade.

At lyset nu vender tilbage, vil lette på de flestes humør og følelse af velvære, påpeger Kjeld Johnsen.

”Lyset er ikke bare med til at styre vores døgnrytme, men også vores søvn. Og jo mere lys, vi får i løbet af dagen, jo bedre virker søvnhormonet, og det er vigtigt at sove godt.”

Selvom lysets tilbagevenden først mærkes rigtigt i slutningen af januar og begyndelsen af februar, kan blot det at vide, at det vender, gøre godt, mener Kjeld Johnsen.

”Det er også derfor, man gennem tiderne har fejret vintersolhverv. Det er en forventningens glæde over lysets komme.”

Solhverv er de to tidspunkter på året, hvor dagene begyndte at blive enten længere og kortere. Vinter og sommer.

I år falder solhverv den 21. december og den 21. juni. Den korte forklaring på, at vinter- og sommersolhverv nogle gange kan falde den 22. i stedet, er, at universet ikke er tegnet op med linial og passer.

Mennesket har altid været fascineret af solens kraft og fejringingen af solhvervet går mange tusinde år tilbage. Blandt andet mener man, at Stonehenge i England er blevet brugt til at fejre solhverv, selvom stenenes placering og betydning er stadig et mysterium. I den lollandske pendant til Stonehedge, Dodekalitten, placerer solen sig i hvert fald malerisk her mellem de tolv høje stenstøtter, der er rejst i Ravnsby Bakker ved Kragenæs på Lolland.

Dodeka betyder tolv på græsk, og det er billedhuggeren Thomas Kadziola og komponisten Gunner Møller Pedersen, begge bosiddende på Lolland, der står bag kunstværket.