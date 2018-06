Nu bliver fotovogne afløst af stærekasser

De borgerlige partier vil have færre mobile fotovogne. Kameraerne bliver flyttet over i faste ATK-standere.

Mandag bliver de to første standere til automatisk fartkontrol - de såkaldte stærekasser - sat op.

Det sker i Måløv ved Ballerup, oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Men det betyder ikke, at der sker en øget kontrol af hastighedsoverskridelser i forhold til i dag, fremgår det af pressemeddelelsen.

I stedet er der tale om, at 20 af politiets fotovogne erstattes af stærekasser. Kameraerne fra fotovognene skal monteres i de faste standere. Og de mobile fotovogne, som kameraerne kommer fra, afskaffes, oplyser ministeriet.

Transportminister Ole Brik Olesen (LA) forklarer, at de faste standere skal øge trafiksikkerheden.

- Erfaringer viser, at de fleste bilister sænker hastigheden, når de kan se, at der er fartkontrol.

- Derfor kan stærekasserne være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor Vejdirektoratet og Rigspolitiet har vurderet, at risikoen for ulykker er stor, udtaler han i en pressemeddelelse.

De to stærekasser ved Måløv skal i fungere som "pilotstandere", der blandt andet skal bruges til at teste forbindelsen til politiets systemer.

/ritzau/