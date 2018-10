Nu bliver ventetiden på skadestuen kortere

Regionerne lover kortere ventetid og betydeligt mere præcis information om ventetiden på landets skadestuer.

Tiden føles lang, når patienten sidder i skadestuens venteværelse med en brækket ankel eller et barn, der har slået sig.

Nu vil Danske Regioner gøre op med det og de urimeligt store forskelle, der hidtil har været i ventetiden fra region til region.

- Rigtigt mange patienter venter selv eller med et barn i to-fire-seks timer på at blive behandlet. Om det så kun er et sår eller en brækket arm, så er det ikke tilfredsstillende med så lang ventetid, siger Ulla Astman (S), næstformand i Danske Regioner.

- Det er også uhensigtsmæssige forskelle fra region til region, som gør det svært at sammenligne. Vi har ikke noget imod at stå på mål for vores service. Men det kræver, at der skabes et fælles grundlag.

Undersøgelser viser, at mere end otte ud af ti patienter på skadestuen mener, at de ikke får besked, om hvornår de kan regne med at blive undersøgt.

- Det går jo ikke. Vi er her for borgerne, og de skal kunne regne med, hvad de kan forvente, siger Ulla Astman.

Alle landets fem regioner skal derfor fremover via en fælles app eller via telefonen informere patienterne om, hvornår de skal møde op og kan forvente hjælp på skadestuen.

Samtidig vil regionerne forkorte ventetiden ved at lave to spor på skadestuen. Ét for de alvorligt tilskadekomne, der skal have behandling straks, og et andet spor for de mange med mindre alvorlige lidelser.

Det skal sikre, at de mindre alvorlige skader ikke gang på gang overhales af patienter med alvorlige skader. Dermed skal de kunne regne præcis besked om, hvornår de kan få hjælp.

Hos paraplyorganisationen Danske Patienter ser vicedirektør Annette Wandel frem til kortere og mere ensartede ventetider.

- En forstuvet fod er en forstuvet fod. Patienterne har jo ikke forskellige behov, alt efter hvor de bor i landet, siger hun.

Hun hilser det velkomment, at regionerne styrker informationen.

- Men det allermest afgørende er kortere ventetider generelt og at sikre, at folk ikke sidder og venter med smerter i timevis, siger hun.

/ritzau/