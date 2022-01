Nu drøftes energipriser - kan være høje resten af året

De høje energipriser har sat sig i danskernes regninger, og tirsdag er de landet på politikernes bord, hvor der er indledende drøftelser om priserne.

De høje priser er dog noget, der ser ud til at vare en rum tid endnu. Det vurderer Tue Patursson, fagekspert i byggeteknik og energi ved videnscenteret Bolius.

- Noget tyder på, at vi skal gennem 2022, før vi kommer ned i mere normalt leje.

- Fordelen ved varmepriserne er, at vi ikke bruger varmen en stor del af året. Der kan vi bare slukke for radiatorerne.

- Prisen på el kommer nok til at være noget højere, end vi er vant til, som meldingerne er nu. Men ikke så voldsom som i december, siger han.

Flere partier har inden drøftelserne understreget, at det er akut, at der findes en løsning. Det gælder blandt andet De Konservative og Dansk Folkeparti.

De har foreslået, at de penge, staten sparer - fordi der ikke betales så meget støtte til vedvarende energi - gives til dem, der er hårdt ramt af de stigende priser. Det kan for eksempel være pensionister.

/ritzau/