Nu er 10.667 danskere testet positiv for corona

345.712 danskere er registreret testet, og af dem har 10.667 personer vist sig at være smittet med corona.

Yderligere 76 danskere er testet positiv for coronavirus det seneste døgn. Samlet set er 10.667 bekræftet smittede.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut onsdag formiddag.

Tallene viser også, at 345.712 danskere er registreret testet. Det er 11.452 flere end i opgørelsen dagen før.

Opgørelsen omfatter ikke test, hvor der endnu ikke foreligger et resultat.

Man skal tage tallene for smittede med et vist forbehold. Der formodes at være et mørketal, da ikke alle smittede oplever symptomer og bliver testet.

Regeringen lancerede tirsdag en ny teststrategi for det kommende kvartal, der lægger endnu større vægt på at teste og opspore kontakter til smittede.

Derudover vil man tilbyde midlertidige boliger til personer, der er smittede, men som ikke har mulighed for at isolere sig derhjemme.

- Vi har fået coronasmitten under kontrol. Vi har netop taget fat på anden fase af genåbningen, og vi har nu en samlet plan for, hvordan vi gradvist genåbner hele samfundet, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

Mandag fik shoppingcentre og stormagasiner mulighed for at åbne som led i den gradvise genåbning af samfundet.

Genåbningen begyndte efter påske, da daginstitutioner og skoler åbnede for de mindste børn.

De seneste tal fra Statens Serum Institut har vist, at smittetrykket trods den begyndende genåbning er faldet fra 0,9 til 0,7.

Så længe tallet er under 1, er epidemien aftagende.

Der er onsdag endnu ikke kommet nye tal for antallet af indlagte og døde. Men tirsdagens tal viser, at 527 personer er registreret døde, efter tidligere at have fået påvist Covid-19.

Antallet af indlagte har fulgt en jævnt aftagende kurve og var tirsdag 177 personer, heraf 43 personer på intensivafdeling.

/ritzau/