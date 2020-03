Nu er 1450 personer testet positive for coronavirus

Over det seneste døgn er antallet af konstaterede smittetilfælde med coronavirus steget med 55.

Antallet af smittede med coronavirus fortsætter med at stige.

Mandag er 1450 personer konstateret smittet med coronavirus i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut.

Det er en stigning fra 1395 søndag. Der formodes at være store mørketal, da det indtil videre kun har været personer med stærke symptomer, der er blevet testet.

Derfor kan der være mange med milde eller ingen symptomer, som er smittet, men ikke registreret i statistikken.

De danske sundhedsmyndigheder har dog varslet, at de fremover vil teste endnu flere - herunder også personer med moderate symptomer.

Det har været et problem, at der har været mangel på testudstyr, men de danske myndigheder forsøger at skaffe det - blandt andet hos danske virksomheder.

Myndigheder er i forhold til coronavirusset især optaget af antallet af indlæggelser.

Det var søndag på 232 personer, men antallet forventes at stige de kommende uger, hvilket forventes at lægge et stort pres på landets sygehuse.

Derfor er alle ikke-akutte operationer udskudt for at give plads til coronapatienter, og man er ved at oplære personale i at kunne passe patienterne.

Indtil videre er der konstateret 13 dødsfald, som kunne relateres til coronavirus. Mandag klokken 10 er statistikken ikke opdateret.

Selv om der er 13 døde, er det ikke nødvendigvis coronavirusset, der er dødsårsagen. Flere af de døde har også haft andre alvorlige sygdomme.

For at indgå i statistikken skal man være død, senest 60 dage efter at man blev smittet med virusset.

Ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer op mod 580.000 danskere at blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

11.200 vil blive så syge, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling.

Samtidig er vurderingen, at mellem 1680 og 5600 danskere vil kunne dø, mens de er smittet med coronavirus, men myndighederne hælder mod den lave ende af det spænd.

/ritzau/