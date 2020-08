Nu er 1,5 millioner danskere blevet coronatestet

Der er fredag 71 nye tilfælde af covid-19, og det er det hidtil laveste antal daglige smittetilfælde i august.

Antallet af indlagte coronapatienter på landets sygehuse er fredag steget med 2 til 22 personer.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Der er 71 nye smittetilfælde og nul nye coronarelaterede dødsfald.

Samtidig kan seruminstituttet oplyse, at i alt 1,5 millioner danskere er blevet testet, siden den første person i Danmark blevet testet positiv for covid-19 i februar.

Det svarer til, at hver fjerde dansker er blevet testet for virusset.

Antallet af nye smittetilfælde er det laveste antal daglige tilfælde, der er oplyst i august.

Her har der ellers langt de fleste dage været over 100 nye smittetilfælde om dagen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) siger på et pressemøde fredag, at stigningen - både nationalt og lokalt - ser ud til at være aftaget.

Professor i virologi Søren Riis Paludan, Aarhus Universitet, kalder tallene "glædelige".

- Der er ved at komme kontrol over det her udbrud, vi har haft. Det er meget positivt, siger han.

Antallet af indlæggelser stiger, men det er ifølge professoren forventeligt.

- Det er, hvad man kan forvente, når vi ser en stigning i smittetilfælde. Men det er heldigvis meget lave tal, siger Søren Riis Paludan.

I Aarhus, der har været hårdt ramt af smitte de seneste uger, er antallet af nye smittetilfælde også stærkt på vej nedad.

Det seneste døgn er der registreret ni nye tilfælde.

- Nu ser vi en trend i Aarhus. Opsporingsarbejdet ser ud til at have båret frugt, siger Søren Riis Paludan.

Professoren mener derfor, at anbefalingen om særlige restriktioner, der er blevet forlænget yderligere 14 dage for landets næststørste by, bør ophæves.

- Vi er der, hvor der efter min mening ikke længere er belæg for, at gymnasieelever fortsat skal blive hjemme, siger Søren Riis Paludan.

I Silkeborg, der også har været ramt af udbrud, er der fire nye smittetilfælde.

Og i Ringsted, hvor Danish Crowns svineslagteri en periode lukkede grundet smitte blandt medarbejderne, er antallet af nye smittetilfælde nul.

Ringsted Kommune meddeler i en pressemeddelelse, at det midlertidige testcenter, der blev etableret til test af byens borgere, lukker søndag 23. august.

/ritzau/