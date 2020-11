Nu er 174 indlagt med coronavirus - højeste i et halvt år

Der er det seneste døgn registreret 942 nye smittetilfælde i Danmark. Der er et nyt dødsfald.

Der har det seneste døgn været en stigning i antallet af indlagte med coronavirus på landets sygehuse.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med 18 til 174, oplyser Statens Serum Institut (SSI). Det er det højeste antal siden 13. maj.

Mandagens tal for indlæggelser skal ses i lyset af, at der bliver udskrevet færre patienter fra sygehusene i weekenden.

Tallene er trukket klokken 7 mandag morgen, og først tirsdag vil man derfor få et mere retvisende billede af, om der er en vedvarende stigning i antallet af indlæggelser.

Antallet af nyindlæggelser på hospitalerne har dog klart været stigende gennem september og oktober og lyder i øjeblikket på cirka 30 om dagen. I august var tallet 3-5 om dagen.

Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi, siger, at antallet af nye daglige indlæggelser er "relativt højt". Men det er, hvad man kan forvente, når man ser på antallet af nye smittede. For stigningen i smittede ses først efter nogle dage på tallet over indlagte.

- Der er ikke noget i det tal, der er alarmerende, på vej til sydeuropæiske tilstande, understreger han.

På landets intensivafdelinger er der mandag 23 indlagte. Det er fire flere end søndag og det højeste antal siden slutningen af maj.

Kapaciteten på landets sygehuse er trods den seneste stigning langt fra at være udfordret på nuværende tidspunkt.

Ud over et stigende antal indlagte er der registreret 942 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det er lidt lavere end i weekenden.

Det hænger muligvis sammen med færre test. Andelen af testede personer, der er positive, er 1,6 procent i mandagens opgørelse. Det er nogenlunde på niveau med den seneste uge.

På den baggrund mener Viggo Andreasen, at væksten i coronaepidemien er nogenlunde standset i Danmark.

- Tallene i dag bekræfter, at der hverken er vækst eller nedgang i epidemien. Vi er i en situation, hvor der er nogenlunde ro, siger han.

Smitten er spredt ud over det meste af landet. 95 ud af landets 98 kommuner har mere end 20 smittede om ugen per 100.000 indbyggere og krydser dermed myndighedernes bekymringsgrænse.

Der er det seneste døgn registreret et dødsfald med en coronasmittet. Det betyder, at samlet 724 er døde med coronavirus i Danmark.

/ritzau/