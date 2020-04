Nu er 187 døde med coronavirus i Danmark

For femte dag på stribe falder antallet af indlagte patienter, der er smittet med coronavirus.

Der fortsætter med at være flere dødsfald blandt danskere, som er smittet med coronavirus, men til gengæld falder antallet af indlæggelser for femte dag på stribe.

Antallet af coronadødsfald i Danmark er opgjort til 187 mandag klokken 8.

Dermed har der været otte flere dødsfald siden søndagens opgørelse. Det oplyser Statens Serum Institut.

Selv om dødstallet er på 187, behøver coronavirusset ikke være dødsårsagen.

Dødsfald indgår i statistikken, hvis det er sket senest 30 dage efter en positiv test for coronavirus. Mange af de døde har også haft andre alvorlige sygdomme.

Mens antallet af dødsfald har været stigende de seneste uger, fortsætter der med at være et fald i indlæggelserne på sygehusene, hvilket har været billedet siden torsdag.

Mandag er 503 indlagt på et af landets sygehuse, og det er en færre end søndag. Ud af de indlagte er 139 så syge, at de er på en intensiv afdeling. Det er et fald på fem fra søndag.

108 af patienterne på intensiv er i respirator, og det er en mere end søndag.

Det er især antallet af indlæggelser, som sundhedsmyndighederne følger tæt, da man vil forhindre et kollaps i sundhedsvæsenet.

Under coronaudbruddet i Danmark har i alt 1322 personer været indlagt på et sygehus, og omkring 600 er kommet sig så meget, at de er blevet udskrevet igen.

Blandt de 187 dødsfald har 161 været ældre end 70 år, og kun seks har været under 60 år.

84 procent af de døde havde inden for de sidste fem år været indlagt med en alvorlig sygdom som diabetes, kræft, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdom eller blodsygdom.

Der er en klar overvægt af mænd blandt de døde, da 123 mænd og 64 kvinder er døde, mens de har været smittet med coronavirus.

/ritzau/