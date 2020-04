Nu er 321 døde med coronavirus - indlæggelser falder fortsat

Kurven for indlæggelser med coronasmittede har været faldende siden start april, mens dødsfald fortsætter op.

Der fortsætter med at flere dødsfald blandt danskere, der er smittet med coronavirus. Til gengæld bliver antallet af indlæggelser ved med at dykke.

Torsdag er antallet af døde opgjort til 321. Det er 12 flere end onsdag.

Samtidig er antallet af indlæggelser faldet med ni til 353. Dermed følger indlæggelserne den nedadgående tendens, der har været gældende i april.

Der har dog været en stigning i patienter på intensiv, som det seneste døgn er steget til 92 fra 89.

Antallet af patienter, der ligger i respirator, er til gengæld faldet med tre til 72.

Coronaudbruddet har langtfra været så voldsomt, som myndighederne og regeringen forventede i starten af marts.

Derfor har man fra denne uge åbnet dele af samfundet. Det gælder blandt andet skoler og daginstitutioner.

Derudover er det på tegnebrættet at åbne endnu flere dele - herunder liberale erhverv som frisører og fysioterapeuter.

Ifølge et notat fra Statens Serum Institut (SSI) vil det være forsvarligt at gøre det, uden at det vil sætte sundhedsvæsenet under et større pres.

Faktisk er der en god sandsynlighed for, at landets sygehuse allerede har været forbi det værste i forhold til antallet af coronapatienter.

Vurderingen er, at der vil være behov for 84 almindelige sengepladser og 56 intensivpladser til coronapatienter i midten af maj, hvis man åbner for liberale erhverv.

Ifølge Statens Serum Institut er det dog ikke, hvilke dele af samfundet man åbner, der er mest afgørende i forhold til at begrænse smitten.

Det klart vigtigste er, at befolkningen bliver ved med at holde afstand til hinanden og har god hygiejne.

Hvis befolkningen stopper med at holde afstand, vil det kunne føre til en voldsom stigning i antallet af indlæggelser på landets sygehuse.

Det vil give en risiko for, at kapaciteten vil blive overskredet fra midten af maj og ind i sommermånederne.

/ritzau/