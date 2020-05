Nu er 460 døde med coronavirus - indlagte falder igen

Antallet af indlagte coronasmittede har været faldende gennem en måned og er fredag på 249.

Antallet af døde med coronavirus er fortsat stigende, mens der fortsætter med at være et fald i antallet af indlæggelser, hvilket har været tendensen gennem den seneste måned.

Fredag er antallet af dødsfald blandt coronasmittede nået 460. Det er er en stigning på otte siden torsdagens opgørelse, oplyser Statens Serum Institut.

Samtidig er antallet af indlagte faldet med seks til 249. 61 patienter er så syge, at de er indlagt på en intensiv afdeling, hvilket er en færre end torsdag.

44 af patienterne på intensiv har brug for en respirator til at trække vejret. Det er et fald på seks personer over det seneste døgn.

/ritzau/