Nu er der livreddere på 35 danske strande og havnebade

Fredag begynder skolernes sommerferie, og det betyder formentlig også, at endnu flere danskere vil flokkes til de danske strande i de kommende uger.

Derfor vil TrygFondens livreddere igen være at finde på 35 af de største badesteder i Danmark fra fredag og frem til 16. august, dagligt fra klokken 10-18.

Livredderne kan være med til at give en ekstra tryghed til badegæsterne, og det betyder meget, hvis man ønsker at nyde turen til stranden.

Det siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi tilbyder en ekstra tryghed og sikkerhed for de folk, som gerne vil have det, og så er vi med til at facilitere en god dag på stranden.

- Og så er vi der selvfølgelig også, hvis man skulle have brug for hjælp af større eller mindre grad, siger han.

TrygFonden bemander blandt andet tårne med en livredder ved Grenaa Sydstrand, på Palmestranden i Frederikshavn, på Hvide Sande Sydstrand, på Kerteminde Nordstrand og ved Brøndby Strand.

Derudover er der bemanding ved flere havnebade. Her vil livredderne være på vagt indtil 31. august.

I 2022 gennemførte TrygFonden Kystlivrednings livreddere 67.469 indsatser, hvoraf de 22 betegnes som aktioner, hvor personer var i livsfare.

Ifølge Anders Myrhøj er det vigtigt - uanset hvor ved kysterne, man bader - at man er meget opmærksom for at undgå at komme galt afsted.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Opmærksomhed er en manglende ressource i samfundet. Det er egentlig der, den går rigtig galt. Og særlig opmærksomhed på børn, som jo er super impulsive og hurtigt bliver væk.

- Det kan gå hjemme i haven, men det går altså ikke, når du er ude ved et åbent hav. Så hav god fokus på dem, og så selvfølgelig opmærksomhed på de forhold, der er på dagen, siger han.

Mange strande, som TrygFonden Kystlivredning ikke er til stede på, har andre former for livreddere til stede.

Det er altså muligt at finde mange steder i landet med opsyn. Og Anders Myrhøj opfordrer da også til, at man vælger at bade de steder, hvor der er livreddere til stede.

De rødgule livredderflag i strandkanterne markerer det område, hvor livredderne holder særligt øje. Og hvor badeforholdene på dagen er i orden. Det er her, man bør bade, lyder det.

/ritzau/