Nu er der mest smitte blandt folk i 50'erne

Unge i 20'erne fylder generelt set mest i smittetallene, men på det seneste er flest i 50'erne blevet smittet.

Under coronapandemien har der været mest smitte blandt unge i 20'erne, men på det seneste har billedet ændret sig.

I de seneste syv dage har der været flest smittede blandt personer i 50'erne. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Den seneste uge har der samlet været 7300 smittetilfælde i Danmark, og her tegner de 50-59-årige sig for 1140 smittetilfælde.

Det svarer til knap 16 procent af alle tilfælde, hvilket er den største andel blandt alle aldersgrupper.

Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at der på det seneste har været relativt færre smittetilfælde blandt børn og teenagere i aldersgruppen 10-19 år og unge i 20'erne, end det generelt set har været billedet under pandemien.

Smitten er dog generelt set jævnt fordelt på aldersgrupper, hvis man ser bort fra de mindste børn under 10 år og ældre over 60 år, hvor der er relativt færre smittetilfælde.

Således udgør aldersgrupperne 20-29, 30-39 og 40-49 hver især mellem 13 og 15 procent af alle smittetilfælde den seneste uge.

Tallene dækker udelukkende over de pcr-test, der bliver taget i det offentlige og inkluderer dermed ikke lyntest.

Der bliver ikke offentliggjort aldersfordeling på de positive tilfælde i lyntest.

Derfor kan det ikke udelukkes, at der for eksempel er flere unge, der vælger at tage en lyntest frem for en pcr-test.

Når man ser på udviklingen over hele coronapandemien, har der været flest smittetilfælde i aldersgruppen 20-29 år, som samlet set står for næsten hvert femte smittetilfælde.

