Antallet af nye coronasmittede er det laveste i to måneder

Yderligere 41 personer er konstateret coronasmittet i Danmark. Nu er i alt 10.968 blevet registreret smittet.

Ikke siden midten af marts er færre danskere på et døgn blevet testet positive for coronavirus.

Siden søndag er yderligere 41 personer således konstateret smittet i Danmark, viser de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

Stigningen på 41 personer er den laveste daglige stigning siden 16. marts.

I alt 10.968 er nu blevet smittet med virusset, viser tallene fra SSI.

Det skal dog tages med et forbehold. Det er nemlig ikke alle smittede, der oplever symptomer, og som bliver testet for coronavirus.

I alt 394.394 personer har nu fået svar på en coronatest. Det en stigning på 5691 personer sammenlignet med søndag.

Heri er ikke medtaget test, hvor svaret endnu ikke foreligger.

Antallet af foretagne test har været stigende på det seneste, i takt med at myndighederne er begyndt at ville teste flere end hidtil.

For at øge testkapaciteten er der rundt om i landet opsat flere hvide telte, som fungerer som testcentre. De har skullet hjælpe landets hospitaler med at teste endnu flere personer for coronavirusset.

De seneste tal fra SSI indeholder ikke opdaterede tal for blandt andet antallet af coronarelaterede dødsfald, indlæggelser eller overståede infektioner.

Søndag viste de seneste tal 547 dødsfald relateret til corona, at 133 personer var indlagte, og at 9227 havde overstået infektion.

Det sidste henviser til personer, som 14 dage efter den positive test ikke er enten indlagt eller død.

Den seneste tid har der været en generelt positiv udvikling i coronaspredningen i Danmark. Det har gjort det muligt at genåbne flere dele af samfundet.

Mandag er der taget et nyt skridt i genåbningen, da elever på efterskoler og de ældste elever i folkeskolen er begyndt at kunne vende tilbage.

Også restauranter og caféer har fået mulighed for at slå dørene op igen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har varslet, at hun på baggrund af den positive udvikling i smittespredningen vil drøfte muligheden for at fremskynde genåbningen yderligere.

Forhandlinger ventes at finde sted på onsdag.

/ritzau/