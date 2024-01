Nu er det kong Frederiks tur til at ankomme sidst til Folketinget

Når den kongelige familie mandag deltager i Folketingets markering af tronskiftet, ankommer de i denne rækkefølge:

Først ankommer prinsesse Benedikte, så prins Joachim, dernæst dronning Margrethe og til sidst det nye kongepar samt kronprins Christian.

Det fortæller flere af medlemmerne af Folketingets Præsidium, altså Folketingets ledelse, til Ritzau. Det bekræftes ligeledes af Folketingets presseafdeling.

Dermed ser det ud til, at kronprins Christian kommer kørende med sine forældre, kong Frederik og dronning Mary, til hovedtrappen ved Christiansborg.

Dronning Margrethe abdicerede søndag efter 52 år som Danmarks regent. Det har dermed i mange år været hende, der ankom som den sidste til begivenheder i Folketinget. Nu er det slut.

Af planen fremgår det desuden, at det eksempelvis er Karsten Hønge (SF), der følger dronning Margrethe ind.

Søren Gade (V), der er Folketingets formand, følger den nye konge ind. Leif Lahn Jensen (S) følger dronning Mary ind.

Jeppe Søe (M) skal følge kronprinsen ind, mens Karina Adsbøl (DD) følger prins Joachim ind. Marie Hansen, der er direktør i Folketingets Administration, følger prinsesse Benedikte ind.

De kvindelige medlemmer af kongefamilien modtager blomster ved ankomsten til hovedtrappen. Dernæst ledsages den kongelige familie til Guvernørværelset, inden de skal ind i Folketingssalen.

Her vil statsminister Mette Frederiksen (S) komme med en mundtlig meddelelse fra kong Frederik X til Folketinget. Søren Gade kommer også til at holde tale for dronning Magrethe og det nye kongepar.

Meddelelsen er "et allerhøjeste budskab til Folketinget". Det har fremgået af kongehusets hjemmeside tidligere, uden at det er nærmere konkretiseret.

Seancen i Folketingssalen begynder klokken 10. Herefter er der reception i Landstingssalen. Den kongelige familie deltager også i den.

Folketingspolitikere og "øvrige inviterede gæster" deltager ligeledes. Receptionen slutter klokken 11.15.

