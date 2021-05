Nu er det muligt at få et coronapas for coronaimmunitet

Har man en positiv coronatest, der er 14 til 180 dage gammel, kan man nu hente et coronapas for immunitet.

Hvis man har været testet positiv for coronavirus, er det fremover muligt at få et coronapas for immunitet.

Det oplyser sundhed.dk, der står bag appen MinSundhed.

På hjemmesiden og i appen er der nu tilføjet en funktion, så personer med en positiv coronatest, der er mellem 14 og 180 dage gammel, kan få et coronapas for coronaimmunitet.

Det er kun muligt at hente coronapasset for coronaimmunitet på baggrund af en positiv PCR-test, der er de test, hvor man bliver podet i halsen.

Det vil sige, at det ikke tæller at have fået foretaget en positiv lyntest. Det er de test, hvor man podes i næsen.

/ritzau/