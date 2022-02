Nu er det tid til at spå om foråret

Er man typen, der ikke holder frygteligt meget af vintermånedernes mørke og kulde, byder denne onsdag på et opmuntrende faktum: I dag er vi halvvejs. Med kyndelmisse i dag fejres det nemlig, at halvdelen af tiden mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn er gået, og markeringen har gennem tiden givet anledning til forskellige folkelige og religiøse traditioner. En af dem er at forudsige, hvornår foråret er på vej. Til at hjælpe en med at blive klogere på dette, blev der lavet en række huskeregler for, hvad man kunne vente sig af resten af vinteren. For eksempel mente man, at en kold kyndelmisse betød tidligt forår, mens klart vejr og solskin var tegn på, at det snart ville sne. Blæst som den Danmark oplevede i weekenden, ville heller ikke være dårligt. For hvis det blæste på kyndelmisse i en grad, så ”18 kællinger ikke kan holde den 19. ved jorden”, som man sagde, betød det også, at foråret snart var på vej.