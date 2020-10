Nu er hver anden nye coronasmittede under 30 år

De seneste to uger har unge under 30 år stået for 47 procent af alle de registrerede smittetilfælde.

De seneste to uger har næsten hver anden coronasmittede været under 30 år.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

De sidste 14 dage har der været 6734 påviste smittetilfælde i Danmark, og her står personer under 30 år helt præcist for 47 procent af de positive test.

Når man ser på hele befolkningen, er 36 procent ifølge Danmarks Statistik under 30 år. Dermed er de unge i øjeblikket overrepræsenteret i statistikken over coronatilfælde.

Sammenlignet med foråret er de unge gradvist begyndt og fylde mere og mere i smittetallene.

Når man ser på hele coronaudbruddet, udgør 0-29-årige omkring 36 procent af alle smittetilfælde.

At unge fylder en større del af statistikken, hænger sammen med, at færre ældre bliver smittet end i foråret.

Under hele coronaudbruddet har ældre over 70 år udgjort ti procent af alle smittetilfælde, men de seneste to uger er tallet cirka det halve.

Selv om unge fylder mere i smittestatistikken, står de kun for omkring fem procent af alle indlæggelserne på de danske sygehuse under coronaudbruddet.

Samtidig er ingen under 30 år døde med coronavirus i Danmark.

Det er især ældre med en eller flere kroniske sygdomme, som er i risikogruppen for at ende i et alvorligt forløb med virusset og dø.

Næsten halvdelen af alle indlæggelserne under coronaudbruddet har været personer over 70 år.

Når man ser på dødsfald, har knap ni ud af ti dødsfald været over 70 år.

Samlet har Danmark registreret 659 dødsfald med coronavirus.

/ritzau/