Nu er Kristendemokraterne officielt ikke længere imod fri abort

Én gang for alle gør Kristendemokraterne nu op med abortmodstanden, der har lagt en af grundstenene for partiet. Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

Hvor abortmodstand var en central del af partiets gamle principprogram, blev det på partiets landsmøde besluttet at skrive modstanden helt ud af det nye program.

Derimod er partiets politik nu, at kvinder skal kunne få foretaget en provokeret abort indtil 12. graviditetsuge, hvilket svarer til den nuværende lovgivning.

"Det er selvfølgelig kvinden selv, der ved bedst, hvad der er rigtigt at gøre i den situation, hun står i," siger partiformanden Jeppe Hedaa i pressemeddelelsen og forstætter:

"Samtidig skal vi sørge for som samfund at stille alle de ressourcer til rådighed, som kvinder kan have brug for, for at træffe et informeret valg. Ligesom vi skal sørge for at støtte kvinder og familier, hvor økonomi eller andre omstændigheder kan bringe dem derhen, hvor de føler sig presset til abort."

Hvor Kristendemokraterne har skullet placere sig i debatten om fri abort og abortgrænsen har længe været til diskussion i partiet. Det var blandt andet en intern diskussion om emnet, der i 2022 fik den daværende formand Isabella Arendt til at gå af.

Med det nye værdigrundlag vil partiet "lægge fortiden som enkeltsagsparti bag sig".