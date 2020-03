Nu er vidtgående corona-lov trådt i kraft

Dronningen har tirsdag underskrevet hastelov, der giver regeringen nye beføjelser til at stoppe coronavirus.

Dronning Margrethe har tirsdag eftermiddag underskrevet den hastelov, der giver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vidtrækkende beføjelser til at mindske smitten med coronavirus i Danmark.

Loven er nu trådt i kraft, fremgår det af retsinformation.dk.

Det sker, efter at et enigt Folketing torsdag i sidste uge både første-, anden- og tredjebehandlede den frem til kort før midnat.

Regeringen har på forhånd bebudet, at den straks vil tage loven i brug, efter at regenten underskrev den.

Først og fremmest bliver større arrangementer forbudt, og pårørende får ringere mulighed for at komme på besøg på plejehjem og hospitaler.

- Noget af det, som vil træde i kraft, er begrænsning af forsamlinger og begrænsninger på besøg på ældrecentre og hospitaler, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag eftermiddag.

Regeringen har i sidste uge annonceret, at forsamlinger - også private - på flere end 100 personer vil blive forbudt.

Den vidtrækkende lov træder i kraft sammen dag, som dronningen vil tale til nationen klokken 20.00

Regeringen har desuden varslet nye initiativer i detailhandlen, der skal dæmpe smittefaren. De bliver præsenteret af fødevareminister Mogens Jensen (S) på et pressemøde klokken 15.00.

Derudover orienterer statsminister Mette Frederiksen tirsdag eftermiddag partilederne for Folketingets partier om de situationen og tiltagene for at bremse smittefaren ved coronavirus.

Den seneste uge er antallet smittede med coronavirus i Danmark steget eksplosivt. Det fik onsdag regeringen til at tage den drastiske beslutning at lukke landet delvist ned.

Daginstitutioner, skoler og uddannelser holder lukket, mens offentligt ansatte, som ikke varetager en såkaldt "kritisk funktion", er blevet sendt hjem.

/ritzau/