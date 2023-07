I dag falder der dom i sagen om den 23-årige, der sidste år dræbte tre i Field's

Godmorgen og velkommen til dagens Morgensamling

For et år siden, i juli 2022, gik sommeren pludselig i stå, da det kom frem, at en 23-årig mand havde skudt omkring sig i shoppingcenteret Field's på Amager. I eftermiddag falder der så dom i sagen, og manden er tiltalt for tre drab og 11 drabsforsøg. Både forsvarer og anklager har tidligere argumenteret for en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Tragedien i Field's har ført til en massiv kritik af psykiatrien i Danmark, og i forbindelse med domsafgørelsen lyder det fra Psykiatrifondens formand til Ritzau:

"Dagen i dag giver anledning til at overveje de retsmæssige konsekvenser af Danmarks mangelfulde psykiatri."

I dagens avis kan du også læse om Stinemaria Mollie Jensen, der var tilstede under skyderiet.

Folkekirkelig sladreknap

Vi går videre med en historie om folkekirkens svar på kommunens sladreknap. Ja, det lyder muligvis spøjst, men udtrykket er ét, som sognepræst Poul Joachim Stender bruger om det adfærdskodeks, som Helsingør Stift indførte tilbage i marts.

Kodekset skulle give præster og sognebørn "helt klare retningslinjer for, hvad man gør, hvis man bliver i tvivl om, hvorvidt ens egen eller andres adfærd er okay," som biskoppen over Helsingør Stift Peter Birch sagde. Men sognepræsten mener altså ikke, at der er behov for et sådan kodeks, og frygter, at det vil skabe unødvendig sladder. Læs Poul Joachim Stenders argumenter i dagens avis.

Tre korte fra udlandet

Hvilken kirke er Danmarks smukkeste?

Vi afslutter Morgensamling med noget, som mange holder af: landets mange smukke kirker, som pryder Danmark så flot lige nu i sommeren.

Det seneste stykke tid har Kristeligt Dagblads læsere indstillet smukke kirker fra hele landet, og de syv finalister, der dyster om at blive kåret som landets allersmukkeste, er nu fundet.

Frem til den 6. juli klokken 10.00 kan du stemme på din favorit, og her kan du læse mere om de nominerede kirker.

