Nu frarådes også rejser til Tyskland

* Udenrigsministeriet strammede torsdag endnu en gang rejsevejledningerne ved at fraråde ikke-nødvendige rejser til Tyskland og Cypern.

* Derudover udvides listen over svenske regioner, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes. Det gælder nu for 16 af de 21 svenske regioner.

* Der er nu kun to lande tilbage, der ikke frarådes som rejsemål af Udenrigsministeriet: Grækenland og Norge.

* I Norge skal man dog være opmærksom på, at der er et krav om ti dages karantæne, hvis man rejser dertil fra Danmark.

* Udenrigsministeriet baserer sine rejsevejledninger på antal smittede i et land: Hvis et land i løbet af to uger i gennemsnit registrerer flere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen, bliver ikke-nødvendige rejser frarådet.

Kilder: Udenrigsministeriet, Ritzau.

/ritzau/