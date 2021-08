Nu gik det lige så godt for De Konservative. Men Khader-sag kan koste dem dyrt

Nu gik det lige så godt for De Konservative. Fortsat medvind i meningsmålingerne og ro på de indre linjer. Og om en uge skyder partiet det næste folketingsår i gang på sit sommergruppemøde. Folketingsmedlem Naser Khader har imidlertid gjort sit til, at det kan blive svært at slå igennem med politiske budskaber efter det møde. I søndags meldte han sig rask efter sin sygemelding siden april med et opslag på det sociale medie Facebook. Poserende i bar overkrop meddelte han, at han er tilbage, rask og i god form. ”Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp!”, skrev han. Opslaget blev af mange opfattet som provokerende på baggrund af de anklager om seksuelle overgreb, som seks kvinder har rejst i artikler på DR og i Berlingske. Overgrebene skulle have fundet sted mellem 1999 og 2019, men Naser Khader afviser alle beskyldninger og overvejer ifølge sin kredsformand Keld Holm at rejse injuriesager mod de kvinder, der er stået frem med navn.