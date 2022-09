Nu hæves renten - kan påvirke op mod 250.000 danskere

Torsdag er der møde i Den Europæiske Centralbank. Det kan ramme dem, der skal have ny rente på boliglånet.

Tiden med de ultralave renter i Europa er forbi, og torsdag står de for første gang i flere år til igen at komme op over nul.

Den Europæiske Centralbank (ECB) hævede i juli renten for første gang siden 2011, og når torsdagens rentemøde er forbi, er det den klare forventning i markedet, at den ledende rente igen er positiv.

Den røg i 2014 under nul for at sætte gang i forbruget, men nu er der tårnhøj inflation, og derfor skal efterspørgslen sænkes.

Mødet kan få betydning for de op mod 250.000 boligejere, der ifølge Arbejdernes Landsbank det kommende år står over for en ny rente på deres variabelt forrentede realkreditlån.

- Det både har ramt og kommer til at ramme rigtig mange danskere, slår cheføkonom Jeppe Juul Borre fast.

Når ECB's rente påvirker renten på de realkreditlån, danske boligejere kan få, skyldes det, at pengene findes på de internationale finansielle markeder.

Investorer - både udenlandske og pensionskasser - stiller pengene til rådighed og prøver at få det størst mulige afkast i form af en rente for risikoen.

Hvis renten på at låne penge ud bliver højere i eurozonen, bliver det mere attraktivt at flytte pengene derover.

Renterne på de danske boliglån stiger derfor også, så de fortsat er lige så attraktive for investorer som at have pengene andre steder.

Op igennem 2010'erne bankede ECB renten i bund for at sætte gang i forbruget. Men det er slut nu, hvor inflationen er stukket af.

Derfor vil ECB skrue på renten, hvilket skal være med til at dæmpe den høje efterspørgsel, så prisstigningerne stilner af.

- Alle rentemøder i ECB kommer til at blive interessante i år, for inflationspresset er enormt, slår Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, fast.

Sætter ECB renten op, vil Nationalbanken også sætte den op i Danmark.

Det skyldes, at Danmark fører fastkurspolitik over for euro, så en euro altid koster cirka 7,5 kroner, og her er renteforskellen afgørende.

Det store spørgsmål er, hvor meget renten bliver hævet torsdag.

- For mig er de negative renters epoke endegyldigt forbi, når den nu hæves.

- Vi skal vænne os til, at renterne permanent er højere, end de har været længe, siger Helge J. Pedersen.

/ritzau/