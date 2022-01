Nu har halvdelen af befolkningen fået tredje vaccinestik

Halvdelen af den danske befolkning er nu blevet revaccineret mod coronavirus.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter onsdag.

Helt præcist har 2,96 millioner personer fået boosterstikket, der for de fleste er stik nummer tre. Det svarer til 50,4 procent af den danske befolkning.

I starten af september begyndte de første i Danmark at få tilbudt stik nummer tre.

Det var i første omgang beboere på plejehjem og andre særligt sårbare borgere, som fik muligheden.

Siden er gruppen blevet udvidet flere gange efter alder, og alle fra 18 år bliver nu tilbudt stikket. Det er muligt at få stikket 4,5 måned efter stik nummer to.

Inden udgangen af januar vil fire millioner i Danmark ifølge Sundhedsstyrelsen være inviteret til at få tredje stik.

De danske sundhedsmyndigheder og politikere har gentagne opfordret befolkningen til at tage stikket for at bremse pandemien.

- Det er afgørende for at dæmpe smitteudvikling og indlæggelser, skriver Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Omikronvarianten er i løbet af december blevet den dominerende i Danmark.

Vaccinerne er fortsat en stærk beskyttelse mod at undgå at blive indlagt, hvis man skulle blive smittet med omikron, men de har ikke vist lige så god effekt til at forhindre smitte som for deltavarianten.

Et nyligt studie fra Statens Serum Institut (SSI) har anslået, at et boosterstik med Pfizer/BioNTech-vaccinen giver en beskyttelse på 55 procent mod smitte i den første måned sammenlignet med 81 procent for deltavarianten. Studiet er lavet blandt personer over 60 år.

Boosterstik bliver i øjeblikket ikke tilbudt til børn og teenagere. Det hænger sammen med, at vaccinerne ikke er godkendt til boosterstik til den aldersgruppe af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

/ritzau/