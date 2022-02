Nu kan alle støtte krigen: ”Jeg sender bønner til Vorherre om, at hver ukrainsk kugle træffer sit mål”

På sociale medier som Facebook og Twitter er et link samlet set blevet delt hundredtusindvis af gange. Linket fører til Ukraines nationalbanks hjemmeside, som har ”besluttet at åbne en speciel fundraising-konto for Ukraines bevæbnede styrker”. Kontoen tager imod alle større valuter; eksempelvis yen, amerikanske dollar, euro og britiske pund.