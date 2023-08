Nu kan børn under 18 år få ja til juridisk kønsskifte

I årevis har danske børn og unge under 18 år fået afvist deres ansøgninger om at få skiftet deres køn juridisk, uden at deres sager er blevet behandlet.

Men det viser sig nu, at den praksis strider imod internationale konventioner. Det fortæller indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til Altinget.

Den danske lovgivning forbyder børn og unge at skifte cpr-nummer, så det stemmer overens med det køn, de identificerer sig med. Men det har de altså ret til, såfremt de har gennemgået kønsmodificerende behandling ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sophie Løhde har sendt et brev til Folketinget, hvor hun skriver, at reglerne nu skal opdateres. I brevet “beklages” der også over, at ministeriet ikke har været opmærksom på konventionerne i forbindelse med de ansøgninger om juridisk kønsskifte, som børn og deres forældre har indgivet.

Det er dog tidligere, i 2020, blevet påpeget, at reglerne ikke var på linje med de internationale forpligtelser, skriver Altinget, som oplyser, at 16 børn under 18 år mellem 2013 og 2022 har fået afslag på deres ansøgninger om at skifte cpr-nummer.

Nogle har mødt nyheden med glæde, blandt andre LGBT+ Danmark, som kalder det et “gennembrud”, og som den 11. august skrev på det sociale medie X, tidligere Twitter, at det var “en stor dag for familier med unge transkønnede”.

Gennembrud! CPR-administrationen har netop meldt ud, at man vil give juridisk kønsskifte til mindreårige pba. individuel vurdering



En stor dag for familier med unge transkønnede <3 https://t.co/n4uUGdpMeA#dkpol #dklgbt — LGBT+ Danmark (@LGBTdk) August 11, 2023

Andre er knap så begejstrede. I Dansk Folkeparti ser man helst, at juridisk kønsskifte for børn og unge under 18 år forbliver forbudt. Derfor har partiet indkaldt sundhedsminister Sophie Løhde (V) til samråd.

På X skriver folketingsmedlem Pia Kjærsgaard (DF), at “igen er de internationale forpligtelser i vejen for sund fornuft!”.

Igen er de internationale forpligtelser i vejen for sund fornuft! Selvfølgelig skal børn ikke have ret til juridisk kønsskifte ! DF tager fat i ministeren….stop det! #dkpol https://t.co/9vVZN1Aka2 — Pia Kjærsgaard (@Pia_Kjaersgaard) August 13, 2023

Før folketingsvalget i november sidste år luftede Socialdemokratiet en idé om at skrotte loven, som indtil nu har forbudt børn at skifte juridisk køn.

Men det var sundhedsminister Sophie Løhdes parti imod, mens det tredje regeringsparti, Moderaterne, ikke ville lægge sig fast på et standpunkt.

Op til valget spurgte Kristeligt Dagblad Folketingets partier, hvorvidt det skal være tilladt for børn og unge fra 0 år at skifte juridisk køn. Dengang svarede Moderaterne, at juridisk kønsskifte skal følge den seksuelle lavalder, det vil sige 15 år.

Men ellers var skillelinjen mellem de røde og blå partier ganske klar.