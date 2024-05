Nu kan borgere selv se og betale gæld til det offentlige

Fra tirsdag kan borgere selv logge ind på en selvbetjeningsløsning og se og betale deres gæld til det offentlige.

Det skriver Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Gældsoverblikket gælder i første omgang kun styrelsens nyeste inddrivelsessystem, PSRM. Her samles størstedelen af ny persongæld som eksempelvis retsskat, underholdsbidrag og SU-gæld.

Systemet administrerer gæld fra cirka 480.000 borgere, oplyser Gældsstyrelsen.

Løsningen giver borgere mulighed for at betale deres gæld med betalingskort eller med et swipe på MobilePay.

- Vi arbejder løbende på at lave brugervenlige løsninger, der gør det nemmere at få information om og betale sin gæld til det offentlige, siger underdirektør for Borger- og Virksomhedskontakt i Gældsstyrelsen Kristian Ryom i pressemeddelelsen.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu kan tilbyde denne mulighed, hvor borgerne selv kan se og betale deres gæld, lyder det videre.

Hidtil har borgere været nødt til at kontakte Gældsstyrelsen for at få oplyst deres gæld til det offentlige.

Nogle gældstyper sendes fortsat til inddrivelse i styrelsens andet system, DMI. Det gælder særligt virksomhedsgæld, skriver Gældsstyrelsen.

Her vil det fortsat være nødvendigt at kontakte styrelsen for at få et overblik over gælden.

Ifølge Kristian Ryom arbejder Gældsstyrelsen på at få gæld fra DMI med i gældsoverblikket.

Forventningen lyder, at gæld i både DMI og PSRM indgår i overblikket i 2025.

Gældsstyrelsen fortsætter med at sende skyldnere en gældsoversigt eller et rykkerbrev, inden for en måned fra gælden er sendt til inddrivelse. Der vil også som udgangspunkt fortsat blive sendt en årlig orientering til skyldnere.

Når borgere eller virksomheder skylder penge til det offentlige, er det Gældsstyrelsens opgave at inddrive gælden. Styrelsen åbnede i 2018, hvor den daværende regering lukkede Skat og erstattede det med syv styrelser.

/ritzau/