Nu kan danske forbrugere vælge miljøvenlig levering på nettet

Det skal være muligt at vælge en miljøvenlig leveringsform, når danske forbrugere handler online.

Sådan lyder det fra Miljømærkning Danmark i en pressemeddelelse.

Miljømærkning Danmark har ansvaret for det officielle, nordiske miljømærke Svanemærket. Tirsdag lanceres Svanemærket for første gang i forbindelse med levering af varer, der købes på nettet.

Transportvirksomheder kan således fremover få tildelt Svanemærket, hvis de blandt andet opfylder særlige miljøkrav.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det betyder, at forbrugerne får mulighed for at vælge en levering medmindre klimabelastning og bedre ansættelsesforhold for chaufførerne.

- Onlinehandlen er vokset betydeligt i løbet af de sidste år. Det medfører en øget mængde af transport af varer, og det øger klimabelastningen, siger direktør for Miljømærkning Danmark Martin Fabiansen til Ritzau.

Fire ud af ti danske forbrugere har ikke tillid til, at de leveringsmuligheder, der markedsføres som miljøvenlige, faktisk er det.

Det viser en undersøgelse, som HUI Research har foretaget for Svanemærket blandt 2000 forbrugere i Norden.

- Når vi spørger forbrugerne, ønsker de at træffe flere miljøvenlige valg.

- Der vil vi gerne tilbyde os, så man som forbruger kan vælge Svanemærket. Svanemærket stiller en række skrappe krav til certificeringen, siger Martin Fabiansen.

Det indebærer blandt andet, at minimum 40 procent af det samlede energiforbrug i den pågældende transportvirksomhed kommer fra fornybar energi såsom brint, el eller biogas.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover er der også et forbud mod at love dag-til-dag levering for virksomhederne.

- Det handler om, at vi vil sikre, at der ikke kører store lastbiler rundt med en eller to pakker. Men at bilerne er fyldt op, siger Martin Fabiansen.

Nordiske transport- og logistikvirksomheder, der tilbyder transport rettet mod forbrugere ved checkout i webbutikker, kan ansøge om den nye certificering.

Projektet med at udvikle krav til e-handelstransport er en del af Nordisk Ministerråds program for bæredygtig udvikling. Det skal gøre det lettere for nordiske forbrugere at træffe mere bæredygtige valg i hverdagen.

Mærkningen er lanceret onsdag. Derfor er der endnu ikke nogen virksomheder, der kan bryste sig af certificeringen.

/ritzau/