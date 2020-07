Nu kan danskerne igen rejse til Rumænien

Selvom rejsevejledningen er ændret opfordres der stadig til at udvise ekstra forsigtighed, når man rejser.

Danskerne kan fra i dag tirsdag rejse til Rumænien uden at skulle i karantæne efterfølgende. Rejsevejledningen er nemlig blevet ændret fra orange til gul.

Sådan lyder det på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Rumænien har været et af de seks lande inden for EU, som Udenrigsministeriet frarådede rejser til, men det er altså nu blevet ændret.

Dog opfordrer ministeriet i vejledningen de rejsende til stadig at være ekstra forsigtige for at minimere risikoen for at blive coronasmittet.

Portugal, Irland, Storbritannien og dele af Sverige er stadig markeret som orange lande, som Udenrigsministeriet dermed fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

/ritzau/